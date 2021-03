Ihre kleine Prinzessin hat endlich das Licht der Welt erblickt! Cheyenne Ochsenknecht (20) und ihr Partner Nino verkündeten vor einigen Monaten, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Erst vor wenigen Tagen gaben die jungen Eltern preis, welches Geschlecht ihr Baby hat: Sie erwarten ein Mädchen. Inzwischen hat das lange "Erwarten" aber ein Ende: Cheyennes Tochter ist auf der Welt!

In ihrer Instagram-Story teilt die Tochter von Natascha Ochsenknecht (56) vor wenigen Momenten ein Foto von Baby-Beinchen in einem niedlichen Strampler. Dazu schreibt sie: "Hallo, meine größte Liebe." Kurz darauf lässt sie sich sogar zu weiteren Zeilen für ihre Follower hinreißen: "Wir drei sind megaüberwältigt und unfassbar glücklich. Alles verlief am 26.03.2021 super und die kleine Mavie ist gesund." Damit verrät die Neu-Mama nicht nur das Geburtsdatum, sondern auch den Namen ihres Familienmitglieds.

Jetzt möchte sich Cheyenne aber natürlich erst einmal erholen. "Ich genieße jetzt die erste Zeit mit meinen beiden", schreibt sie weiter. Sie sei aber bald wieder für ihre Community da.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino

Anzeige

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknechts Baby

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Anzeige

Wie gefällt euch der Name Mavie? Total schön! Nicht so mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de