Was führen Bachelor Niko Griesert (30) und Michèle de Roos im Schilde? Die beiden blicken auf aufregende Wochen zurück. Kurz vor dem Finale schickte der Junggeselle die Brünette nach Hause – holte sie aber daraufhin wieder zurück, nur um ihr wenig später ein weiteres Mal den Laufpass zu geben. Jedoch kam mit Bachelor-Gewinnerin Michelle Gwozdz bekanntlich keine Beziehung zustande – Niko und Michèle allerdings wurden vor Kurzem zusammen gesichtet. Jetzt sind sie scheinbar schon wieder gemeinsam auf Tour!

Auf Instagram kündigten sowohl Niko als auch Michèle an, in Köln für RTL zu drehen. "Fertig mit den Dreharbeiten", so die Beauty vor wenigen Stunden. Und auch Niko markierte sich bei RTL und verkündete, einen erfolgreichen Drehtag abgeschlossen zu haben: "Schon fertig für heute..." Die Spekulationen, die beiden könnten für ein gemeinsames Projekt vor der Kamera gestanden haben, bestätigte letztendlich Ina Wachholz, die Freundin und Stylistin von Michèle: In ihrer Story filmte sie sich mit besagtem Paar, anscheinend war das Trio nach dem Drehtag noch gemeinsam unterwegs.

An was für einem Projekt Niko und Michèle gearbeitet haben, bleibt abzuwarten – noch gaben die zwei keine weiteren Details preis. Nicht zu übersehen war allerdings die ausgelassene Stimmung zwischen dem IT-Projektmanager und der schönen Kölnerin.

Anzeige

Instagram / inawachholz_ Michèle de Roos und Niko Griesert

Anzeige

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

Anzeige

TVNow Michèle de Roos und Niko Griesert in der ersten Nacht der Rosen

Anzeige

Denkt ihr, Niko und Michèle werden nun öfter gemeinsam zu sehen sein? Sicher! Das glaube ich schon. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de