Es ist so weit! Cassie (34) hat ihre Fans an den Ups und Downs ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. Hin und wieder hatte die Sängerin auch mit ihrer Lage gehadert, doch jetzt ist das Elternglück für sie und ihren Mann Alex Fine perfekt. Denn am Montag Mittag brachte Cassie ein Töchterchen zur Welt. Für das Paar ist es bereits das zweite Kind.

Die Musikerin teilte gleich die ersten Familienbilder. Den Namen der Kleinen verriet Cassie auf Instagram auch bereits: Sunny Cinco wird ihre Zweitgeborene heißen. Ihr Mann Alex richtete sich mit einem Brief an seine beiden Töchter: "Ihr zwei seid mein Lebenszweck und ich habe das Gefühl, dass ich auf dieser Welt bin, um euch dabei zu helfen, zu strahlen!" Er freue sich, dass seine beiden Kinder einen ähnlich kleinen Altersunterschied hätten wie er und sein Bruder, weil sie sich so besser unterstützen könnten, fügte der stolze Papa hinzu.

Bei diesen Zeilen dachte er offenbar ein gutes Stück in die Zukunft: "Ich hoffe, ihr zwei lest das hier, wenn ihr zum Abschlussball fahrt oder sogar selbst heiratet und eure eigene Familie gründet." Bei der Partnerwahl behalte er sich jedoch ein gewisses Mitspracherecht vor, witzelte Alex.

Instagram / alexfine44 Cassie und ihr Ehemann Alex Fine

Instagram / cassie Cassie, Sängerin

Instagram / cassie Cassie und ihre Tochter Frankie im Juli 2020

