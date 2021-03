Seit rund 20 Jahren ist Felix von Jascheroff (38) schon Teil der GZSZ-Familie! In dieser Zeit hat er die Serien-Fans schon mit so manchem Stylewechsel überrascht – vor allem auf dem Kopf. Der Schauspieler trug seine Haare schon in vielen Varianten. Von schulterlang, sodass er einen Zopf machen konnte, bis raspelkurz war alles dabei. Jetzt kam bei ihm erneut die Schere zum Einsatz – und seine Social-Media-Community liebt den neuen Look.

Auf seinem Instagram-Account teilte der John-Darsteller ein Selfie mit seiner neuen Frise: An den Seiten trägt er seine Haare weiterhin kurz, aber auch oben kam einiges ab. Auf dem Foto sieht es außerdem so aus, als habe er sich für einen grauen Farbton entschieden. Dazu schrieb er: "Mal wieder was Neues machen, sich neu erfinden und neue gute Ziele setzen, die einen happy machen." Er sei in dieser Hinsicht wie ein Chamäleon und liebe die Veränderung. Aber was sagen seine Fans dazu?

In den Kommentaren hagelt es Komplimente – und das nicht nur von seinen Serien-Kollegen Valentina Pahde (26) und Thomas Drechsel (34), die Felix' neuen Style super finden. Auch seine Follower geraten ins Schwärmen. "Wow, siehst ja richtig fresh aus" oder "Sieht super aus, die grauen Haare stehen dir supergut", feiern die User ihn unter dem Post.

TVNOW / Rolf Baumgartner Felix von Jascheroff, GZSZ-Darsteller

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, GZSZ-Darsteller

Wallocha,Stephan Felix von Jascheroff 2017 in Hamburg

