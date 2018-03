Aus kurz mach lang! Jahrelang kennt man den GZSZ-Liebling Felix von Jascheroff (34) mit klassischem Kurzhaarschnitt. Allerdings lässt es der Serien-Star jetzt lieber wild wachsen – oder? Auf Facebook äußerte sich der Berliner nun zum neuen Look: "Wie viele natürlich mitbekommen haben, habe ich ja letztes Jahr in Grevensmühlen bei den Piraten mitgespielt und dafür brauchte ich lange Haare." Im Sommer 2016 schlüpft der John-Bachmann-Darsteller in die Rolle des mutigen Piraten Billy Bones. Doch mit dem Freilichtabenteuer ist jetzt Schluss – also auch mit Zottelfrise? "Ich kann euch beruhigen, irgendwann kommen die auch mal wieder ab", verspricht Felix.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de