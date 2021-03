Diese Rolle hat sich für Regé-Jean Page in jeder Hinsicht ausgezahlt! Seit Dezember dürfte der Schauspieler wohl jedem Netflix-Liebhaber ein Begriff sein. Als Duke of Hastings verdrehte er in der Erfolgsserie Bridgerton vor allem zahlreichen Zuschauerinnen den Kopf. Doch nicht nur sie konnte der 31-Jährige mit seiner Darstellung überzeugen, sondern auch das eine oder andere Award-Komitee: Regé-Jean wurde gerade für seine brillante Leistung ausgezeichnet.

Am Wochenende wurden die NAACP Image Awards verliehen, bei denen besondere Leistungen gewürdigt werden – und der Brite konnte mit seiner hervorragenden Darstellung einen dieser Preise mit nach Hause nehmen. Regé-Jean Page gewann in der Kategorie "Outstanding Actor in a Drama Series" (dt.: Herausragender Darsteller in einer Dramaserie, Anm. Red). Er setzte sich unter anderem gegen Sterling K. Brown (44) aus This Is Us und Jonathan Majors aus "Lovecraft Country" durch.

"Dies gilt allen unglaublichen Menschen in unserem Team, die etwas so Einzigartiges geschaffen haben. Es ist eine riesengroße Ehre", erklärte der Gewinner in seiner virtuellen Dankesrede. "Zu sehen, wie viele Menschen unsere Arbeit berührt hat, das ist alles, was man sich als Künstler wünscht."

