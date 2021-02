Beim Anblick dieses Schauspielers werden die meisten Netflix-Zuschauer schwach! Egal, ob Regé-Jean Page, Noah Centineo (24), Jacob Elordi (23) oder Jason Momoa (41) – die Streamingplattform hat nicht nur spannende Filme und Serien zu bieten, sondern auch einige Sahneschnittchen. Promiflash wollte daher wissen: Welcher männliche Star von insgesamt 25 ist der attraktivste von allen? Das Ergebnis der Umfrage ist tatsächlich ziemlich eindeutig!

Regé-Jean Page schafft es an die Spitze der Hottie-Skala, wie eine Promiflash-Umfrage (Stand 10. Februar 13:34 Uhr) zeigt. Mit 21,4 Prozent (2.641 von insgesamt 12.345 Stimmen) zieht der Bridgerton-Darsteller an all seinen Kollegen vorbei. Der einzige Schauspieler, der ihm in den Augen der Leser ansatzweise das Wasser reichen kann, ist Michele Morrone (30), der in 365 Days die Hauptrolle spielt. Er liegt mit 16,8 Prozent (2.074 Votes) auf dem zweiten Platz. Ein gutes Stück dahinter hat sich The Kissing Booth-Cutie Jacob Elordi (8,0 Prozent, 984 Votes) die Bronzemedaille gekrallt.

Zugegeben – die beiden Erstplatzierten lassen in ihren Rollen weitaus tiefer blicken als viele der anderen Promis. Sie ziehen für Sexszenen blank und wickeln ihre Fans nicht nur mit ihrem charmanten Lächeln um den Finger – sondern auch mit ihren stählernen Körpern. Michele ist bei den pikanten Aufnahmen sogar so überzeugend, dass die Twitter-User gar nicht glauben können, dass der Sex nur gespielt ist.

Anzeige

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Next Films Anna Maria Sieklucka und Michele Morrone in "365 Days"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de