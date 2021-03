Momo Chahine überrascht seine Fans mit einem Update aus seinem Liebesleben! Der DSDS-Star sorgte in der Vergangenheit zwar schon des Öfteren für jede Menge Flirtgerüchte – unter anderem wurden Techtelmechtel mit Love Island-Bekanntheit Melissa (25) oder Kate Merlan (34) vermutet. Vor allem mit Letzterer hatte er sich bei Kampf der Realitystars verdächtig gut verstanden. Eine feste Freundin hat er seiner Community jedoch bisher nie vorgestellt. Ob sich das bald ändert? Zumindest ist der Sänger nun weg vom Single-Markt...

In seiner Instagram-Story teilte Momo jetzt einen kurzen Clip, der ihn händchenhaltend mit einer Frau zeigt. Dazu schrieb er lediglich: "Ich muss euch was sagen." Sieht aus, als wolle er damit seine Beziehung bestätigen. Wer die Glückliche ist, die sein Herz erobert hat, verriet er bisher nicht. In dem Video wurde auch niemand verlinkt. Aber vielleicht lüftet er ja schon ganz bald die Identität seiner Mrs. Right. Die Fans freuen sich jedenfalls riesig für den Musiker. Er bedankte sich für die zahlreichen lieben Nachrichten.

Dass er eventuell verknallt sein könnte, hat Momo schon vor Wochen im Promiflash-Interview angedeutet. Damals erklärte er auf die Frage, warum es im Musikvideo mit Aurelia Lamprecht keine Flirtszenen zu sehen gibt: "Ich will euch auch mal eine andere Seite von mir zeigen, eine erwachsene Seite. Außerdem kann es ja auch sein, dass der Rest aktuell einer ganz besonderen Person gehört."

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Momo Chahine

Instagram / momochahine Ex-DSDS-Kandidat Momo Chahine in Dortmund, 2020

Instagram / momochahine Sänger Momo Chahine

