Ihre Fans können da sicherlich nur schwer weggucken! Heidi Klum (47) ist schon seit Jahren dafür bekannt, dass sie gern zeigt, was sie zu bieten hat. Im Netz präsentiert sich die Germany's next Topmodel-Chefin nur zu gern von ihrer heißen und ziemlich lasziven Seite. Die Vorzüge verstecken? Für das Model undenkbar. Und überrascht es auch nur die Wenigsten, dass Heidi jetzt ihren beinahe blanken Hintern in die Kamera gehalten hat!

Ihr Gatte Tom (31) hat diese Aussicht sicherlich genossen! Via Instagram teilte die 47-Jährige einen Schnappschuss von sich am Pool – so weit, so unspektakulär. Der eigentlichen Hingucker ist nämlich Heidis Kehrseite, denn von der vierfachen Mutter sehen die Follower bis auf einen riesigen Hut und Heidis ellenlange Beine nur noch ihren knackigen Po. "Die Sonne ist draußen, also sind auch die Hintern draußen", betitelte sie ihren sommerlichen Beitrag.

Dass Heidi aber auch mal ganz anders kann, bewies sie erst vor wenigen Tagen zusammen mit ihrer Tochter Leni (16). Während eines Roadtrips mit der 16-Jährigen knipste die GNTM-Jurorin ein paar Bilder von sich und ihrem Spross – ganz ohne Make-up und Filter. "Ganz natürlich" schrieb sie zu ihrem Insta-Post.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

