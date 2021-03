Zwischen diese beiden passt wortwörtlich kein Blatt Papier. Jahrelang achtete Heidi Klum (47) penibel darauf, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Am 16. Geburtstag ihrer Tochter Leni (16) hatte dann zumindest das Versteckspiel um den ältesten Klum-Spross ein Ende. Seither treibt der Nachwuchs fleißig seine eigene Model-Karriere voran, durfte sogar schon bei Germany's next Topmodel reinschnuppern. Und auch in den sozialen Medien taucht das Mutter-Tochter-Duo immer öfter gemeinsam auf. Dort zeigten sich Heidi und Leni nun ganz natürlich.

Die 47-Jährige postete auf ihrem Instagram-Kanal eine ganze Galerie an Bildern. Heidi und Leni saßen zum Zeitpunkt der Aufnahmen offenbar im Auto, neigen sich einander zu. Auf einem Foto presst Leni ihr Gesicht an das ihrer strahlend lächelnden Mutter, auf einem anderen ziehen die beiden Grimassen. Auf dem letzten Schnappschuss der Reihe lacht Heidi dann ganz alleine über ihre Handykamera hinweg. "Alles ganz natürlich", schrieb sie einschließlich der Hashtags #muttertochter, #keinfilter und #keineretusche unter den Beitrag.

Von derselben Autofahrt teilte Heidi auch ein kurzes Video mit ihren Followern. Von einem Justin-Bieber-Song begleitet schwenkt sie darin zu der am Steuer sitzenden Leni. Wohin der von ihr als solcher bezeichnete "Mädelstrip" führte, verriet sie allerdings nicht.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

