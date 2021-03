Mit 25 Jahren bereits drei Grammy Awards im Regal – Sängerin Dua Lipa (25) hat offensichtlich schon sehr früh den Aufstieg auf der Karriereleiter für sich entdeckt. Mit Megahits wie "Break My Heart" oder "Hotter Than Hell" begeistert die Freundin von Model Anwar Hadid (21) ein Millionenpublikum. Keine Frage, die junge Chartstürmerin ist unglaublich ehrgeizig – daher dürften auch ihre neuesten Pläne nicht allzu überraschend kommen: Dua Lipa kann sich vorstellen, Schauspielerin zu werden.

Schlägt man "Ehrgeiz" im Lexikon nach, findet man neben dem Eintrag wohl eine Abbildung von Dua Lipa. Die junge Sängerin ist der Inbegriff von Zielstrebigkeit und Erfolg. In einem Interview mit The L.A. Times verriet die Schönheit jetzt, dass sie nicht vor hat, sich auf ihrem Gesangstalent auszuruhen: Sie hat offenbar bereits einige Drehbücher gelesen, vielleicht sei das ein erster Schritt in Richtung Schauspielerei. Die Sängerin ist nämlich ein riesiger Fan des legendären New Yorker VIP-Nachtklubs "Studio 54", der ab 1998 zum Musical-Theater umgerüstet wurde.

Als Hommage an das berühmte Theater gab die Künstlerin ihrem gewaltigen Livestream-Konzert, in dem unter anderem Elton John (74), Kylie Minogue (52) und Miley Cyrus (28) als Gaststars auftraten, den Namen "Studio 2054". Offensichtlich ist Dua von der glamourösen Welt des Broadway fasziniert.

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa auf Instagram

Anzeige

Getty Images Dua Lipa in New York City im September 2019

Anzeige

Instagram / dualipa Anwar Hadid und Dua Lipa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de