Ob das nur noch reiner Zufall ist? Am heutigen Dienstagabend traten die beiden TV-Stars Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) ein weiteres Mal in einem Duell gegen ihren Haussender ProSieben an. Im fünften Spiel des Abends mussten sich die beiden Männer ohne Absprache mit dem Partner für einen bestimmten Gegenstand entscheiden – dabei wählte das Duo dreimal in Folge das gleiche Objekt. Die Fans sind fasziniert: Joko und Klaas denken offenbar komplett gleich!

Von Glück war hier wohl kaum noch die Rede, eine gewisse Taktik war aber genauso wenig zu erkennen – Joko und Klaas schienen sich in Gedanken miteinander abgesprochen zu haben. Die Twitter-Community ist jedenfalls aus dem Häuschen. "Die zwei teilen sich doch dasselbe Hirn ey", kommentierte ein Nutzer völlig fassungslos das Spiel. Andere User finden es sogar schon fast gruselig, wie ähnlich sich die beiden Freunde sind: "Das gibt es doch nicht!"

Sogar bei der Begründung, weshalb sich Joko und Klaas jeweils zwischen mehreren Obst- und Gemüsesorten für die Tomate entschieden haben, sind sich die beiden unabhängig voneinander einig: Die Zutat wird für Spaghetti mit Tomatensoße benötigt. Dass sie am Ende dann auch noch so erfolgreich sind, überrascht selbst Joko: "Wie ähnlich wir uns dann doch sind!"

ProSieben/ Jens Hartmann Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

© ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben/Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

