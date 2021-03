Sie lässt die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben! Seit ein paar Tagen ist Hilary Duff (33) stolze dreifache Mutter – ihre Tochter erblickte am 24. März das Licht der Welt. Mit einem zauberhaften Familienfoto, auf dem der gesamte Duff-Clan versammelt ist, verriet die Schauspielerin außerdem schon den Namen des Babys: Die Kleine heißt Mae James Bair. Nun legte Hilary mit einem weiteren zuckersüßen Schnappschuss nach.

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige ein niedliches Mutter-Tochter-Bild. Während Hilary mit einer großen Sonnenbrille bewaffnet in die Kamera schmunzelt, liegt ihr Töchterchen zufrieden in ihrem Arm. Kurz darauf postet sie zudem eine Aufnahme von Mae und ihrem Vater Matthew Koma, der mit seinem Mädchen auf der Brust und in Boxershorts im Wohnzimmer hin und her läuft.

Hilary lässt ihre Community jedoch nicht nur an ihrer Familienidylle teilhaben, sie nimmt sich auch die Zeit, wichtigen Menschen zu danken: dem Geburtsteam. Sie veröffentlichte ein Foto der Personen, die ihr tatkräftig dabei halfen, ihre Tochter zu entbinden und schreibt dazu: "Berge von Liebe für dieses Geburtstraumteam."

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / hilaryduff Matthew Koma mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / hillaryduff Hilary Duff mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de