Sie macht sich absolut keinen Stress! Im November hatte Isabel Edvardsson (38) ihren Fans verraten, dass sie wieder schwanger ist – aus diesem Grund ist die Tänzerin in diesem Jahr auch nicht bei Let's Dance dabei. Für die gebürtige Schwedin, die bereits Mutter eines dreijährigen Sohnes ist, ist es also bereits die zweite Schwangerschaft. Da sie nun erahnen kann, was auf sie zukommt, geht sie dieses Mal alles viel entspannter an.

In ihrer Instagram-Story geht Isabel jetzt auf ein paar Fragen ihrer Follower ein. Ein User möchte von ihr wissen, ob sie Angst vor der Geburt hat oder mittlerweile alles ein wenig gelassener sieht. "Ich bin viel entspannter. Mache mir keinen Stress, das wird schon alles", gibt die Schwangere preis. Auch wenn sie total relaxt ist, sei eine Hausgeburt für sie allerdings keine Option – sie entbinde lieber in einem Krankenhaus, wo Ärzte, Schwestern und Hebammen im Notfall eingreifen können.

Wann Isabels errechneter Geburtstermin ist, behält sie weiterhin für sich. Dafür verrät sie, wie es ihr aktuell geht: "Ich mag es, schwanger zu sein und genieße gerade die Ruhe vor dem Sturm", hält sie fest und ergänzt abschließend: "Obwohl... so viel Ruhe mit einem dreieinhalbjährigen Sohn habe ich jetzt auch nicht."

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Profitänzerin Isabel Edvardsson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de