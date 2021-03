Tanja Szewczenko (43) kann es kaum erwarten, ihre Jungs auf der Welt zu begrüßen. Dass die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin schwanger ist, ist schon seit Ende des vergangenen Jahres offiziell. Mitte März verkündete die Schauspielerin dann aber ganz überraschend, dass sie sogar Zwillinge erwartet. Ihre Tochter Jona kann sich also über gleich zwei kleine Brüder freuen. Mittlerweile nähert sich Tanja dem Geburtstermin in großen Schritten: Sie ist in der 30. Schwangerschaftswoche und sehnt den großen Tag herbei.

"1.400 Gramm und 39 Zentimeter jeweils. Endspurt!", schreibt die ehemalige Eiskunstläuferin auf ihrem Instagram-Account und gibt damit nicht nur Details über die ungeborenen Babys preis, sondern macht auch deutlich, wie sehr sie sich auf die Geburt freut. "Die beiden Jungs in meinem Bauch turnen fröhlich rum, ein bisschen Sommer, Sonne, Urlaubsmusik und schon ist es paradiesisch", schwärmt sie gut gelaunt. Dass sich die zukünftige Dreifachmutter aktuell offenbar prächtig fühlt, sieht man auch auf den zugehörigen Fotos: In einem luftigen, rosafarbenen Kleid strahlt sie in die Kamera und präsentiert dabei ihre XXL-Kugel.

Trotz ihrer guten Laune nimmt sich die 43-Jährige jedoch auch einen Moment Zeit, auf Schicksalsschläge der Vergangenheit zurückzublicken: Tanja hatte mehrere Fehlgeburten. "Ich freue mich auf diesen Sommer. Die letzten waren nicht so schön, gezeichnet von Fehlgeburten, anderen schlechten Nachrichten und und und", schreibt sie, ergänzt aber: "Nach Regen kommt bekanntlich Sonnenschein."

