Demi Lovatos (28) Überdosis hatte auch für ihr Umfeld schlimme Folgen! Im Sommer 2018 wäre die Musikerin beinahe gestorben: Nach einer Überdosis Heroin und Fentanyl hatte die "Sober"-Interpretin mehrere Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitten und lange im Krankenhaus gelegen. Von diesem Vorfall musste sich der frühere Disney-Star anschließend erholen – und das galt leider auch für seine Freunde: Demis Fans gaben ihren engen Vertrauten eine Mitschuld an der Übderdosis und bedrohten sie!

Das enthüllten die Sängerin und ihre Liebsten in dem dritten Teil ihrer Doku Dancing with the Devil. "Meine Überdosis war natürlich hart für mich. Aber es hatte auch eine große Auswirkung auf die Menschen, die mir sehr nahestehen", erklärte Demi. Ihre Freundin Sirah schilderte daraufhin ihre Erfahrung: "Ich habe Morddrohungen bekommen, Menschen sind vor meinem Apartment aufgetaucht und haben mich bedroht."

Auch Dani Vitale erfuhr den Hass der Bewunderer. Der Grund: Die damalige Choreografin der Entertainerin hatte noch in der Nacht der Überdosis mit Demi gefeiert. "Ihre Fans haben mir geschrieben, dass ich sterben und mich umbringen soll. Es war das Schlimmste, womit ich in meinem Leben je umgehen musste!", enthüllte sie unter Tränen. Nach dem Kollaps habe die Tanzlehrerin einen Großteil ihrer Jobs verloren, zahlreiche Künstler hätten die Zusammenarbeit mit ihr beendet: "Und das war beängstigend."

Demi selbst erklärte, damals gar nicht realisiert zu haben, wie schlimm ihr Zusammenbruch sich auf ihre Freunde ausgewirkt hatte. Nachdem sich Dani 2018 in einem Interview verteidigt hatte, war die Songwriterin wütend gewesen – und hatte hart gegen ihre ehemalige enge Freundin geschossen. Heute bereut sie das allerdings: "Ich war so auf mich selbst fixiert, dass ich zu lange gebraucht habe, um zu verstehen, wie meine Entscheidungen sich auf die Menschen ausgewirkt haben haben, die mir wichtig sind."

Anzeige

Instagram / sirahsays Demi Lovato und Sirah in Afrika

Anzeige

Instagram / danivitale Demi Lovato und Dani Vitale

Anzeige

Instagram / danivitale Dani Vitale, Choreografin

Getty Images Sängerin Demi Lovato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de