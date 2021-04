Trauriges Liebesupdate von Álvaro Soler (30)! Seit fünf Jahren gingen der Sänger und seine Freundin Sofia Ellar gemeinsam durchs Leben. Immer wieder schwärmte er in den höchsten Tönen von seiner Beziehung zu der anglo-spanischen Schönheit, widmete ihr 2015 gar ein Lied mit dem Titel "Sofia". Aber offenbar war sie doch nicht seine Mrs Right. Der Sing meinen Song-Star gab im Netz nun die Trennung bekannt.

"Da wir immer ehrlich zu euch waren, wollten Sofia und ich euch sagen, dass unsere Leben getrennte Wege gehen werden", schrieb er auf seinem Instagram-Account. Sie würden aber weiterhin füreinander da sein. Das machte auch das dazugehörige Bild des Posts deutlich, auf dem die zwei eng umschlungen in die Kamera strahlen. "Wir wollen euch für all die Liebe, die ihr uns immer gegeben habt, danken. Wir lieben euch und wir lieben uns. Und wir werden auch in Zukunft versuchen, die beste Version unserer selbst zu sein", erklärte er weiter.

Was genau der Grund für das plötzliche Liebesaus ist, verriet der Musiker nicht und hat das wohl auch in Zukunft nicht vor. Abschließend sagte er nämlich: "Das ist das einzige Statement, das wir mit euch teilen werden." Sie bitten darum, dass das von ihrer Community respektiert wird.

Anzeige

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler, Sänger

Anzeige

Instagram / alvarosolermusic Sänger Álvaro Soler

Anzeige

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler und seine Freundin Sofia Ellar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de