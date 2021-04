Linda Reschke kann ihre süße Kugel nicht mehr verstecken! Ende des vergangenen Jahres gab die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Felix ein Kind erwartet. Vor wenigen Wochen verriet sie, dass die beiden sich auf einen kleinen Jungen freuen. Allzu lange dürfte es bis zu dessen Geburt auch nicht mehr dauern: Auf einem neuen Schnappschuss zeigt Linda, dass ihr Babybauch schon ziemlich groß ist!

Auf Instagram teilt die 26-Jährige ein Bild, auf dem ihr nackter Bauch zu sehen ist – der im Sitzen sogar schon einen Teil ihrer Oberschenkel überdeckt. Tatsächlich ist Lindas Schwangerschaft bereits ziemlich fortgeschritten. Wie sie mit dem Hashtag #ssw29 preisgibt, ist sie in der 29. Woche und damit also im dritten Trimester angekommen. Auch wenn die Entbindung nicht mehr in weiter Ferne liegt, ist die Reality-Show-Teilnehmerin schon jetzt ziemlich ungeduldig und betont: "Wir warten sehnlichst auf unseren kleinen Mann."

Zudem zeigt die Ex-Umwerberin von Sebastian Preuss (30) auf dem Foto auch die ersten flauschigen Begleiter ihres kleinen Jungen: Sie hat schon drei Kuscheltiere besorgt – einen Fuchs, eine Schildkröte und einen Bären.

