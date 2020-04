Linda Reschke hat nach ihrer erfolglosen Liebessuche beim TV-Format Der Bachelor jetzt offenbar ihren Traummann gefunden. Anfang des Jahres wurde sie in der Dating-Show – nach ihrem Kusskorb an Bachelor Sebastian Preuss (29) – von dem Rosenkavalier völlig überraschend nach Hause geschickt. Darüber ist die Beauty aber mittlerweile längst hinweg, denn sie ist frisch verliebt. Doch was sagt ihr Liebster zu ihrer TV-Vergangenheit bei der Kuppelshow?

Gegenüber Promiflash hat die Brünette zugegeben, dass sie zu Beginn befürchtete, dass ihrem neuen Freund ihr Verhalten in der Sendung nicht zugesagt haben könnte. Doch damit habe sie komplett falsch gelegen: "Er fand mein Auftreten beim Bachelor gut und zu 100 Prozent realistisch. Genau so hat er mich auch kennengelernt", berichtet sie. Auch der Kuss-Korb, den die 24-Jährige an Basti verteilt hatte, habe ihm gefallen – obwohl er die Zuneigung des Hotties seiner neuen Freundin gegenüber verstehen könne. "Er hatte natürlich Verständnis dafür, dass ein Mann die Frau, die er attraktiv findet, beim Date küssen will", erklärt Linda. "Er konnte die Reaktion von Sebastian aber schlussendlich nicht nachvollziehen", offenbart die Powerfrau noch im Promiflash-Interview.

Das deutsch-kenianische Model hatte die neue Liebesbeziehung kürzlich mit einem Foto auf Instagram publik gemacht. Doch wer der Mann an ihrer Seite ist, wolle sie vorerst geheim halten. "Nichts mehr hinzuzufügen. Ich werde nicht viel über meine Beziehung sprechen, vielleicht sieht man ihn hier ab und an", erklärte sie ihr zuckersüßes Pärchen-Pic.

TVNOW Linda Reschke und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor" 2020

TVNOW Linda Reschke, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / linda.reschke Linda Reschke mit ihrem Partner



