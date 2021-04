Wurde aus Marcel Caruso Kaiser und Laura Maria etwa doch mehr? Bereits während ihrer Teilnahme bei Are You The One? schien es zwischen dem Kontaktlinsenträger und der Blondine gefunkt zu haben. Doch nach kurzer Zeit stellte sich heraus: Statt Laura ist Kandidatin Leonie als Marcels Perfect Match bestimmt gewesen. Nach der Reunion brach der Bartträger nun sein Schweigen und sorgt damit für Aufsehen im Netz: Sind er und Laura jetzt etwa tatsächlich ein Paar?

Im Rahmen einer Fragerunde via Instagram ließ Marcel nun die Bombe platzen. Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu Laura habe, teilte der Berliner zahlreiche Aufnahmen und Schnappschüsse an der Seite der Beauty. Neben Kuscheleinheiten und Küssen bestätigte Laura in einem der Clips sogar ihre Liebe zu Marcel. Unter anderem ziert der Fitness-Fan nicht nur den Sperrbildschirm ihres Smartphones – Laura trägt auch einen Kettenanhänger mit dem Buchstaben "M" bei sich.

Als wäre das noch nicht genug, veröffentlichte Marcel sogar mehrere Paarbilder mit den Worten: "Ich liebe dich!" Doch handelt es sich bei dem Beziehungsupdate der beiden vielleicht nur um einen Aprilscherz? Eines ist jedenfalls klar: Kurz nach der Aufzeichnung des Reality-TV-Formats kam es ganz offensichtlich noch zu mehreren Treffen zwischen Laura und Marcel. Die Influencerin meldete sich nach Marcels Posting bisher noch nicht zu Wort – sie kündigte an, am kommenden Sonntag ihre Follower über den aktuellen Stand der Dinge aufzuklären.

Instagram / kingasensiosivera "Are You The One?"-Kandidaten Marcel und Laura

Instagram / kingasensiosivera Laura und Marcel, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / kingasensiosivera Marcel und Laura

