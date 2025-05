Preisgeld egal: Darum will Laura Maria Lettgen KDRS gewinnen

Laura Maria Lettgen, den treuen Trash-TV-Liebhabern besser bekannt als Laura Blond, ist eine von 22 Teilnehmern von Kampf der Realitystars Staffel sechs. Ihr Ziel: Gewinnen – doch nicht etwa wegen des Preisgeldes von 50.000 Euro, denn das ist ihr angeblich egal. Der Grund ist ein anderer, wie sie Promiflash bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" verrät: Laura möchte es ihren Hatern einfach zeigen! "Ich will einfach so gewinnen. Weil ich ganz genau weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen triggern würde. Deswegen will ich immer in den Formaten gewinnen. Ich weiß, wenn Laura Blond die Krone bekommt bei 'Kampf der Realitystars', dann wird das Geschrei ganz, ganz groß", erklärt sie und fügt neckisch hinzu: "Und das liebe ich ja. Dafür leben wir."

Doch wenn nicht sie gewinnen sollte, welchem ihrer Mitstreiter gönnt die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit den Sieg denn noch? Möglicherweise ihrer Freundin Tara Tabitha (32) oder einem der Herren wie Ailton (51) oder Can Kaplan? Die Frage kann Laura Promiflash eigentlich recht leicht beantworten. "Also, ich gönne eigentlich niemandem außer mir... Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste? Stand jetzt, niemandem mehr. Bin ich ehrlich", gibt die einstige Love Island-Teilnehmerin lachend zu.

Laura ist das "Kampf der Realitystars"-Preisgeld aufgrund ihres guten Einkommens als OnlyFans-Model relativ egal. "Ich muss ganz ehrlich sagen, das Preisgeld ist mir gar nicht so wichtig, weil das verdiene ich in ein paar Wochen mit OnlyFans", gab die Beauty im Vorfeld gegenüber RTLZWEI zu verstehen. Bei ihren Mitstreitern sieht das jedoch ganz anders aus. Unter anderem Linda Nobat (30) hat einen Plan: Die ehemalige Dschungelcamperin würde ihren Eltern mit dem Geld ein Haus bauen.

