Die Geschichte der Royals soll erneut über die großen Leinwände flimmern! In zahlreichen Filmen und Serien wurde das Leben von Queen Elizabeth II. (94), Prinz Charles (72), Prinzessin Diana (✝36) und Co. in den vergangenen Jahrzehnten bereits thematisiert. Zuletzt begeisterte die vierte Staffel von The Crown ein Millionenpublikum. Auch über Prinz Harry (36) und seine Frau Herzogin Meghan (39) gibt es bereits zwei Spielfilme – nach den Dramen des vergangenen Jahres soll jetzt ein dritter Teil folgen!

Das berichtet nun Deadline. Demnach soll nach "Meghan and Harry: A Royal Romance" von 2018 und "Harry and Meghan: Becoming Royal" von 2019 ein weiterer romantischer Streifen über das Paar gedreht werden. Er hat auch schon einen Titel: In "Harry and Meghan: Escaping the Palace" sollen vor allem der Rückzug der Sussexes aus dem britischen Königshaus und die Streitigkeiten mit William (38), Kate (39) und Co. behandelt werden. Auch das Skandal-Interview mit Oprah Winfrey (67) soll Beachtung finden. Unklar ist wohl noch, wie viele der Vorwürfe, die Meghan und Harry zuletzt gegen ihre Familie geäußert hatten, aufgegriffen und eingeordnet werden.

Das Casting für den neuen Film soll bereits im vollen Gange sein – schließlich ist die Veröffentlichung des Streifens noch dieses Jahr geplant! Die Besetzung von Meghan und Harry dürfte besonders interessant werden: Während im ersten Film noch Parisa Fitz-Henley (44) und Murray Fraser die beiden verkörpert hatten, durften sich im zweiten Teil Tiffany Smith und Charlie Field beweisen. Es bleibt also spannend, wem diese Ehre für den dritten Part zuteilwird.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Edinburgh, Schottland

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Parisa Fitz-Henley und Murray Fraser in "Harry and Meghan: A Royal Romance"

CapitalPictures / Action Press Maggie Sullivun, Tiffany Smith und Charlie Field in "Harry and Meghan: Becoming Royal"

