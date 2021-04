Wie geht es Sarafina Wollny (26) aktuell? Der Die Wollnys-Star befindet sich in freudiger Erwartung – sie und ihr Mann Peter (28) bekommen Zwillinge. Nachdem die TV-Bekanntheit zu Beginn ihrer Schwangerschaft unter extremer Müdigkeit gelitten hatte, ging es ihr zuletzt eigentlich besser. Auf Instagram offenbarte Sarafina nun aber: "Hier war es die letzten Tage ziemlich ruhig, aber ich brauchte einfach mal Pause. Ich hab mich so down, so schlapp gefühlt. Ich glaube, dass ich einfach die Tage davor zu viel gemacht habe und werde jetzt alles ruhiger angehen." Ihren "Bauchzwergen" gehe es hingegen super.

