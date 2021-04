Was für eine außergewöhnliche Mutter-Tochter-Tätowierung! Schon mit süßen 16 Jahren hatte sich Khloé Kardashian (36) das erste Mal Tinte unter die Haut verpassen lassen: Ein klassisches "Arschgeweih" zierte anschließend ihren unteren Rücken. Einige Jahre später ließ sich die Unternehmerin diese Jugendsünde jedoch wieder entfernn. Einige andere Tattoos hat die Mutter einer kleinen Tochter aber trotzdem noch – unter anderem eines, das sie sich gemeinsam mit Mama Kris Jenner (65) stechen ließ!

Das verriet Kris jetzt Moderatorin Ellen (63) in deren Sendung The Ellen DeGeneres Show. Auf die Frage, ob ihre Kinder sich jemals ein Partner-Tattoo hätten stechen lassen, antwortete die Momagerin: "Das haben sie. Und zwar mit mir zusammen! Khloé und ich!" Die Keeping up with the Kardashians-Produzentin klärte auch auf, um was für ein Motiv es sich handelt – und wo genau sie es hat stechen lassen: "Es ist ein Kreuz. Ich hab's dahinten auf meinem Po!"

Khloé und Kris sind aber nicht die einzigen Tattoo-Fans in der Familie – auch ihre Angehörigen tragen einige Kunstwerke für die Ewigkeit auf ihrer Haut. Die Arme von Khloés Bruder Rob (34) sind beinahe vollständig bedeckt, Halbschwester Kylie (23) hat zahlreiche kleinere Bildchen auf ihrem Körper verteilt.

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Getty Images Khloé Kardashian und Kris Jenner im November 2014 in Los Angeles

Getty Images Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner und Kylie Jenner, 2015

