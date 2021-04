Hat Meri Brown (50) gar keinen Kontakt mehr zu den anderen Ehefrauen ihres polygamen Ehemanns Kody Brown (52)? Zwischen der Brünetten und dem 18-fachen Vater kriselt es schon länger. In einer neuen Folge der Show, die in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen läuft, erklärten sie sogar, dass sie im Moment kein Paar seien. Jetzt machte eine Familienfreundin des polygamen Clans eine überraschende Enthüllung – Meri sei nur noch wegen ihres Vertrages eine der Schwesterehefrauen.

Insiderin Kendra Pollard-Parra verriet nun gegenüber Us Weekly, dass sich nicht nur Kody von der Kalifornierin distanziert habe: "Niemand aus der Familie steht Meri noch nahe. Der einzige Grund, warum ihr Meri noch seht, ist, dass sie einen Fernsehvertrag hat." Laut der Freundin habe die 50-Jährige mittlerweile ihr eigenes Leben fernab von Kody und seinen anderen Gattinnen. Sie habe sich einen eigenen Freundeskreis aufgebaut und glaube offensichtlich nicht mehr wirklich an die Polygamie.

Trotzdem würde Meri laut Kendra aber noch immer an ihrer Verbindung zu Kody festhalten wollen. Er hat sich jedoch so sehr von ihr entfernt, dass er nicht einmal mehr Intimitäten mit ihr austauschen will. "Das ist schon lange tot, und ja, sie ist selbst schuld daran", erklärte die Insiderin nüchtern.

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / therealmeribrown "Sister Wives"-Star Meri Brown

Anzeige

Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ehefrau Meri Brown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de