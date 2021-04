Soulin Omar ist für viele Fans eine Favoritin! Denn in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel macht die Abiturientin bei jedem Shooting eine gute Figur. Auch wenn sie auf den einen oder anderen Zuschauer ein wenig von sich selbst eingenommen wirken mag, scheint sie auf jeden Fall eine der größeren Persönlichkeiten der 16. Ausgabe der Castingshow zu sein. Doch gerade im Personality-Ranking stand sie nun auf dem letzten Platz!

Dass ihre Mitstreiterinnen die 20-Jährige ans Ende der Liste einordneten, kann Ex-GNTM-Girl Trixi Giese (21) überhaupt nicht nachvollziehen. In einem Instagram-Livestream äußerte sie sich nach der Sendung: "Ich hätte Soulin nicht so eingeschätzt, dass sie keine Personality hat." Sie finde es schade, dass Kandidatinnen, die sich wenig in Szene setzen, im Ranking weit oben stünden, führte sie ihre Kritik aus. Insgesamt habe die ganze Aktion dadurch für sie ihren Charme verloren: "Ich fand es einfach superirrelevant!"

Einen Grund für das erstaunliche Ergebnis sehe sie im Ellenbogendenken vieler GNTM-Teilnehmerinnen: "Sie ist halt einfach eine starke Konkurrenz, deshalb dachten die alle: 'Nee, das passt nicht, sie ist am Ende!'" Dabei gehe jedoch der eigentliche Gedanke der Show verloren, bemängelte Trixi.

Instagram / itssoulin Soulin Omar, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Instagram / trixigiese Trixi Giese

Instagram / soulin.gntm2021.official "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Soulin

