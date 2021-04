June Shannons (41) Drogenbeichte sorgt für Entsetzen unter ihren Liebsten. Der Reality-TV-Star, besser bekannt als Mama June, sorgte vor einiger Zeit mit einem heftigen Drogenabsturz für Schlagzeilen. Inzwischen ist sie seit über einem Jahr clean. Nun verriet die vierfache Mutter, dass sie und ihr Partner Geno Doak in der Vergangenheit etwa eine Million US-Dollar, also etwa 850.000 Euro, für Drogen ausgegeben haben. Für ihre Tochter Lauryn aka Pumpkin Shannon ein heftiger Schock!

Seit Junes Drogenabsturz lebt ihre jüngste Tochter Alana (15), alias Honey Boo Boo, bei ihrer älteren Schwester Lauryn. Um die 15-Jährige und auch ihre eigene Tochter Ella zu schützen, haben Lauryn und ihr Mann Josh sich in den vergangenen Jahren von June distanziert. Wie es zwischenzeitlich tatsächlich um ihre Mutter stand, war der 21-Jährigen daher gar nicht klar. Nun zu erfahren, wie viel June und Geno für Drogen ausgegeben haben, macht die junge Mutter aber nicht nur betroffen, sondern auch ziemlich wütend. "Die Tatsache, dass Josh und ich alles getan haben, was wir konnten, damit Ella und Alana ein Dach über dem Kopf haben... Und sie war unterwegs und hat eine Million Dollar verpulvert und konnte mich nicht finanziell unterstützen?", ärgerte Lauryn sich gegenüber TooFab.

Etwa ein Jahr lang hat June ihre beiden Töchter inzwischen nicht mehr gesehen. In wenigen Tagen soll es in ihrer Show "Mama June: Road to Redemption" eigentlich die große Reunion geben. Lauryn kündigte allerdings schon an, dass es noch dauern könne, bis sie ihrer Mutter vollständig verzeihen wird: "Sie muss uns erst mal einiges beweisen. Sie muss uns beweisen, dass sie wirklich clean ist. Sie muss mir beweisen, dass sie nicht mehr die Person ist, die sie vor ihrer Abhängigkeit war, die schon bei Kleinigkeiten gelogen hat."

Instagram / pumpkin Alana und Lauryn Shannon im September 2020

Getty Images June Shannon mit ihrer Tochter Honey Boo Boo bei der Premiere von "Marriage Bootcamp", 2015

Instagram / pumpkin Lauryn Shannon aka Pumpkin mit ihrem Mann Josh

