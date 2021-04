Hätte die Dieter-Ära anders zu Ende gehen sollen? Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Dieter Bohlen (67) zukünftig nicht mehr Teil von DSDS sein wird. Seit 2002 gehörte der Poptitan eigentlich in jeder Staffel zur festen Besetzung der Jury. Nach der Verkündung seines Ausstieges fiel er krankheitsbedingt sogar in den Liveshows aus. Gestern Abend flimmerte das große Finale über die Bildschirme – und viele Fans haben sich trotz Abwesenheit Abschiedsworte an Dieter gewünscht, aber Fehlanzeige!

Zahlreiche Zuschauer haben sich erhofft, dass RTL nach all den gemeinsamen Jahren einen kleinen Rückblick zu Dieters Ehren gezeigt hätte. Während der gesamten Show hatte aber lediglich Jurykollege Mike Singer (21) den Musiker lobend erwähnt und sich für die Zusammenarbeit bedankt. "RTL sollte klar sein, dass sie auf Dieter bei DSDS und Supertalent angewiesen sind. Aber Dieter nicht auf RTL", wetterte deshalb ein Fan im Netz unter einem Promiflash-Beitrag.

Anstatt eines netten Tributs an das DSDS-Urgestein hatte der 67-Jährige sogar Häme einstecken müssen. Während des Finales witzelte Spontanvertretung Thomas Gottschalk (70) auf Kosten seines Vorgängers. "Der Dieter sitzt jetzt auch auf Mallorca und sortiert seine Camp-David-Hemden", stichelte er.

