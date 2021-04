Erobert Game of Thrones nun auch die Bretter, die die Welt bedeuten? Die Fans des Welthits, der auf der Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin (72) basiert, sollen bald schon Nachschub bekommen. Nach Ausstrahlung der letzten Folge vor zwei Jahren wurde bereits mehrfach angekündigt, dass sich die Zuschauer auf weitere Spin-Offs freuen dürfen: Diesen Monat starteten beispielsweise die Dreharbeiten zu "House of Dragon". Jetzt wurde zudem bekannt, dass die Erfolgsserie bald auch auf die Bühne kommen soll!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll die musikalische Umsetzung der Geschichte voraussichtlich in zwei Jahren uraufgeführt werden. Daran beteiligt seien die Produzenten Simon Painter und Tim Lawson. Geplant sei ein Prequel, das während des Turniers von Harrenhal spielen soll – also 16 Jahre vor den Geschehnissen der Serie. Doch damit nicht genug: Es sollen viele bereits bekannte Figuren in dem Bühnenwerk zu sehen sein, darunter beispielsweise Ned Stark, Jaime Lannister und Robert Baratheon. Welche Schauspieler in die Rollen schlüpfen werden, sei bislang allerdings noch nicht bekannt.

Der Schöpfer der Fantasywelt scheint es jedenfalls kaum mehr erwarten zu können. "Unser Traum ist es, Westeros an den Broadway, an das West End und nach Australien zu bringen – und schließlich auf eine Bühne in ihrer Nähe", ließ Martin verlauten. Er freue sich bereits darauf, endlich die ganze Geschichte des Turniers erzählen zu können.

Anzeige

Getty Images George R.R. Martin bei einer "Tolkien"-Filmvorführung in Westwood im Mai 2019

Anzeige

Wiese/face to face / ActionPress Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lannister in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei der Emmy-Verleihung 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de