Bauer Andys Herz hat sich endlich entschieden! Der Rinderzüchter blickt auf eine turbulente Bauer sucht Frau-Zeit zurück. Erst wollte er Kandidatin Nicole auf seinem Hof näher kennenlernen und schickte Maya heim. Dann holte er diese zurück, gestand im Finale dann aber doch Nicole seine Liebe, die wiederum längst mit dem Landwirt abgeschlossen hatte. Nun gibt es doch noch ein Happy End: Andy und Maya sind ein Paar!

"Maya und ich sind zusammen nach Hause gefahren und haben ganz offen über diese ganze Sache gesprochen. Wir mussten das beide verarbeiten. Sie hat ja noch mal eine Abfuhr bekommen", erklärte Andy gegenüber RTL. Statt zu gehen sei Maya dann einfach bei ihm geblieben. "Wir haben uns dann nach und nach wirklich angenähert und sie ist immer noch hier", freute er sich und sprach von einer "richtig schönen Liebe".

Maya hat für Andy ihr bisheriges Leben in Portugal zurückgelassen und lebt jetzt auf seinem Hof in Schleswig Holstein. "Nach dem großen Wiedersehen ging es mir anfangs nicht so gut. Trotzdem hat man ja so ein Fünklein Hoffnung, weil ich mir sicher war, dass von Andys Seite aus auch Gefühle da waren, und das hat sich bestätigt", erzählte die gelernte Pferdepflegerin, die fest daran glaubt, keine dritte Abfuhr zu bekommen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Andy und Maya bei "Bauer sucht Frau" 2020

