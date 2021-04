Geht Davina Shakira Geiss (17) bald ihren eigenen Weg? Dank ihrer berühmten Eltern Robert (57) und Carmen Geiss (55) ist die Brünette schon in ihrem jungen Alter ein echter TV-Star. Bei Die Geissens wird die gesamte Familie immer wieder mit der Kamera begleitet. Doch mittlerweile ist Davina fast volljährig. Schon im kommenden Mai wird sie ihren 18. Geburtstag feiern. Und dann hat der Teenager offenbar ganz eigene Pläne. Zieht Davina bald aus und macht Karriere? Promiflash hat nachgefragt.

Schon in der Vergangenheit hatten ihre Eltern angedeutet, dass ihr Spross wohl in Kürze den Schritt in die große, weite Welt hinaus machen wird. "Davina erzählt mir also viel, und sie würde nach der Schule gerne ins Immobiliengeschäft einsteigen. In Monaco, aber auch in London", bestätigte Carmen im Promiflash-Interview. Sie sei zwar froh, dass ihre Töchter sie als gute Freundin sehen und ihre Träume und Ziele mit ihr teilen – etwas traurig machen sie die Pläne ihrer Ältesten aber schon. "Als Mama blutet mir da mein Herz, wenn ich mir vorstelle, sie ist in London! Aber wir werden sie in allem unterstützen", machte Carmen deutlich.

Ein bisschen wird es aber sowieso noch dauern, bis das Reality-TV-Sternchen seine Pläne in die Tat umsetzen kann. "In jedem Fall wird als Erstes die Schule fertiggemacht. Das ist der konkreteste Plan", stellte Robert klar.

Am 5. April ab 20:15 Uhr zeigt RTL2 die Dokumentation "Die Geissens – 10 schrecklich glamouröse Jahre bei RTL2".

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Shakira Geiss, Reality-TV-Star

Die Geissens, RTL2 Carmen, Shania und Davina Geiss

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

