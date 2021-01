Davina Geiss (17) will hoch hinaus! Aktuell feiert die Reality-Show Die Geissens, in der auch die älteste Tochter von Robert (56) und Carmen Geiss (55) eine Rolle spielt, ihr zehnjähriges Jubiläum. Aber nicht nur durch ihre Auftritte in der TV-Show ist die 17-Jährige bereits ein kleiner Star. Im Netz sorgte sie auch schon mit ihren Social-Media-Kanälen für reichlich Aufsehen. Jetzt verriet Davina allerdings, dass sie noch ganz andere Ambitionen hat und bei Roberto Geissini, der Modemarke ihrer Eltern, mit einsteigen will!

In der neusten Folge der Jubiläumsstaffel begaben sich Robert und Davina auf eine Immobilien-Besichtigungstour in Miami, um eine passende Räumlichkeit für den ersten Roberto-Geissini-Store, in Amerika zu finden. Der Teenager begleitete seinen Vater allerdings nicht ohne Grund: "Mein Ziel ist es, Roberto Geissini zu übernehmen und eine richtige Geschäftsfrau zu werden”, stellte Davina in diesem Zusammenhang klar. Ein Studium in diesem Bereich komme für die junge Frau jedoch nicht infrage. Sie wolle direkt nach ihrem Schulabschluss in das Familienunternehmen einsteigen, erklärte sie weiter. Robert hat diesbezüglich jedoch Bedenken – die Davina allerdings nicht verstehen kann. "Du kannst mir dann ja auch noch helfen", verteidigte sie ihre Zukunftspläne.

"Jetzt hast du ja schon mal einiges mitbekommen. Was hältst du von dem Ganzen?", wollte Robert nach dem gemeinsamen Businesstrip von seiner Tochter wissen. Es sei schon ziemlich kompliziert und man müsse viel bedenken, stellte Davina fest. Gegenüber ihrer Schwester Shania (16) betonte sie aber: "Das ist das, was ich in Zukunft machen will."

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Davina Shakira Geiss mit ihrem Vater Robert Geiss

Anzeige

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im Januar 2021

Anzeige

Instagram / shania__geiss Shania Tyra Geiss, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de