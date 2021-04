Einmal so gut drauf sein wie Ross Antony (46)? So klappt's! Der Sänger ist aus der deutschen Promilandschaft inzwischen nicht mehr wegzudenken. Ob während seiner Zeit bei Bro'Sis, als Dschungelkönig, als Schlagerstar oder zuletzt als Flamingo-Dame bei The Masked Singer – der Entertainer fällt immer wieder durch seine geradezu ansteckend gute Laune auf. Aber was steckt dahinter? Das verrät Ross jetzt in einem neuen Buch.

"Die Leute haben mich immer gefragt: 'Warum bist du immer so gut gelaunt?' Jetzt habe ich das in dem Buch aufgeklärt", erklärte der 46-Jährige im Promiflash-Interview. Das Buch "Gute Laune glänzt und glitzert" soll bereits am 7. Mai erscheinen. Und welche Tipps können die Fans darin erwarten? "Zum Beispiel immer dankbar zu sein für die Kleinigkeiten", gab Ross einen kleinen Einblick in sein Ratgeberbuch. Der gebürtige Brite beschreibt darin aber auch die schweren Zeiten in seinem Leben und wie er darüber hinweggekommen ist. Dabei spricht er auch Themen wie Missbrauch und Drogenprobleme an: "Es ist ein sehr intensives Buch. Ich glaube, es wird vielen Leuten helfen."

Die Ross-Antony-Fans können sich aber noch auf eine weitere Überraschung freuen. Der Musiker feiert nämlich in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: "Ich bin jetzt 20 Jahre in Deutschland. Im August kommt mein neues Album 'Willkommen im Club – 20 Jahre Ross Antony' raus."

Ross Antony als "The Masked Singer"-Flamingo

Ross Antony, Sänger

Ross Antony, Sänger

