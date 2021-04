Isabel Edvardsson (38) spricht offen über ihre Familienplanung! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Marcus Weiß (46) erwartet die schöne Let's Dance-Profitänzerin aktuell ihr zweites Kind – doch wird es auch ihr letztes sein? Noch im Dezember betonte die Schwangere, dass ihr zwei Babys auf jeden Fall reichen würden. Offenbar hat die 38-Jährige ihre Meinung inzwischen geändert: Isabel schließt weiteren Nachwuchs nicht mehr aus!

In ihrer Instagram-Story stellte die werdende Zweifachmama sich jetzt einigen Fan-Fragen rund um ihre Schwangerschaft. Ein Abonnent wollte dabei wissen, ob sie und ihr Mann noch mehr Kinder wollen. Ihre ehrliche und überraschende Antwort: "Je älter ich werde, desto entspannter und gelassener fühle ich mich. [...] Ich schließe grundsätzlich nichts aus." Dennoch stellt Isabel klar: "Ich plane es aber nicht wirklich. Zwei Kinder sind wirklich toll und ich bin so dankbar dafür!"

Doch bevor sie ernsthaft über Baby Nummer drei nachdenken kann, sollte natürlich erst mal Nummer zwei zur Welt kommen! Wann ist es eigentlich so weit? Den errechneten Geburtstermin will Isabel für sich behalten. Aber wenn man sich ihre XXL-Kugel so anschaut, kann es nicht mehr allzu lange dauern...

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profi-Tänzerin

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson im Januar 2021

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de