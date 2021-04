Samira traut ihren eigenen Augen kaum! Die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Mann Yasin wurden im Dezember vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern. Während der Schwangerschaft nahm die Influencerin 16 Kilo zu. Schon kurz nach der Geburt purzelten die Pfunde aber wieder – nicht zuletzt auch, weil Samira sportlich höchst motiviert war. Als sie nun ein neues Gewichtsupdate gab, war sie allerdings selbst überrascht.

In ihrer Instagram-Story postete sie ein Foto und schrieb dazu: "Ich glaube, die Waage spinnt. Niemals wiege so wenig." Das Gerät zeigt 63,9 Kilo an und damit hat Samira wohl ihr Gewicht zurück, das sie vor der Schwangerschaft hatte. Im Promiflash-Interview vor wenigen Wochen erklärte sie nämlich, dass sie, bevor ihr kleiner Sohnemann unterwegs war, 64 Kilo auf die Waage brachte.

Warum sie diesen Erfolg nicht glauben kann, ist allerdings nicht ganz klar. Immerhin hatte sie schon im März einen Großteil ihrer Babypfunde verloren. "Also ich wiege jetzt 65 Kilo. Ich bin eigentlich genau da, wo ich hinwollte – alles perfekt", betonte sie damals. Jetzt wolle sie mit Work-outs nur noch dafür sorgen, dass ihr Körper auch wieder straff wird.

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und seine Frau Samira auf Teneriffa

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de