Samira ist erst vor rund drei Monaten zum ersten Mal Mutter geworden! Das sieht man der ehemaligen Love Island-Kandidatin mittlerweile aber gar nicht mehr an. Während der Schwangerschaft hat die Beauty laut eigener Aussage 16 Kilo zugenommen. Doch 15 davon ist sie schon wieder los. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie nun: Sie hat ihre Wohlfühlfigur von vor der Geburt quasi wieder zurück.

"Also ich wiege jetzt 65 Kilo. Ich bin eigentlich genau da, wo ich hinwollte – alles perfekt", schwärmte die Kuppelshow-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Ein winziges Manko sehe sie aber dennoch: "Nach der Geburt ist halt alles nicht mehr so straff. Daran muss ich arbeiten." Deshalb wolle sie nun ihr Sportprogramm wieder voll durchziehen, um wieder in Form zu kommen. Aber ansonsten sei sie wirklich sehr zufrieden – vor allem, weil die Pfunde schneller purzelten, als sie erwartet hatte.

Das hätte sie sich während ihrer Schwangerschaft wohl selbst nicht träumen lassen. Als sie nicht nur am Bauch, sondern auch an den Beinen zugenommen hatte, war sie total geknickt und fühlte sich dick. "Ich habe auf jeden Fall versucht, sie zu motivieren, dass es wieder so wird, wie es mal war und ich habe ihr versprochen, dass wir so viel Gas geben, bis sie sich wieder wohl in ihrem Körper fühlt", betonte ihr Mann Yasin.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Instagram / samira.bne Samira im Dezember 2020

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

