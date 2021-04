Diese Schönheit sucht schon bald im TV nach ihrer Traumfrau! Im vergangenen Herbst hatten sich die Fans von Prince Charming, Bachelor und Co. freuen dürfen: RTL kündigte ein neues queeres Datingformat an, in dem ein weiblicher Single die perfekte Partnerin finden will: "Princess Charming". Wann genau die Sendung starten soll, ist bisher noch nicht klar – jetzt wurde jedoch endlich bekannt, wer die Rolle der Princess Charming einnimmt!

Auf RTL.de stellt sich Irina Schlauch der Fernseh-Gemeinschaft vor. Die Rechtsanwältin ist 30 Jahre alt, kommt aus Köln – und will in der Sendung ihre bessere Hälfte finden. Besonders wichtig sind der Brünetten Charakter, Selbstbewusstsein und Humor. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die erste Princess sein darf. Ich bin auf jeden Fall bereit!", freut sich Irina auf die aufregende Zeit.

Dass die Show eine rein lesbische Liebessuche zeigen wird, war zu Beginn der Planung noch nicht gedacht: Anfangs hatte es erst noch geheißen, man werde auf einen bisexuellen Single setzen und ein Kandidatenfeld aus Männern und Frauen zusammenstellen. Auf Wunsch der Zuschauer hatte der Sender sich jedoch umentschieden.

Anzeige

TVNOW Der Cast von der zweiten Staffel "Prince Charming"

Anzeige

ActionPress Nicolas Puschmann bei der Premiere von "Prince Charming"

Anzeige

TVNOW Nicolas Puschmann im Finale von "Prince Charming"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de