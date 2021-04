Wird Jennifer Frankhauser (28) wirklich schon bald Mama? Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte vor Kurzem für süße Gerüchte: Ein Foto zeigte die jüngere Schwester von Daniela Katzenberger (34) mutmaßlich mit einem kleinen Bauch – ihre Fans spekulierten sogleich über eine mögliche Schwangerschaft der Dschungelkönigin von 2018. Zwar äußerte sich Jenny bis dato nicht zu den Schlagzeilen, erklärte jetzt jedoch: Sie wäre bereit für ein Baby...

Mit RTL sprach die 28-Jährige nun über ihren Kinderwunsch. Ganz klar machte die Ludwigshafenerin: "Ich wäre bereit. Also es dauert nicht mehr lange, denke ich!" Jenny schilderte weiter, sie würde eigentlich vor ihrer ersten Schwangerschaft noch gerne in den Urlaub fahren – dieser Plan sei jedoch nicht mehr aktuell: "So langsam könnte ich es mir auch ohne Urlaub vorstellen!"

Mit ihrem aktuellen Freund Steffen kann sich Jenny nicht nur ein Baby vorstellen – auch eine Hochzeit wünscht sich die Beauty. "Das ist doch das Ziel einer glücklichen Beziehung, oder? Kinder kriegen, heiraten und zusammen in einem Häuschen mit Garten leben", erläuterte sie ihren Followern kürzlich.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Getty Images Jenny Frankhauser im Jahr 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Freund Steffen

