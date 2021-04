Adeline Norberg beendet ihre Netz-Pause! In den vergangenen Wochen und Monaten sorgte ihr berühmter Vater und Schlagersänger Michael Wendler (48) mit umstrittenen Aussagen eher für negative Schlagzeilen. Nicht zuletzt mit seiner kontroversen KZ-Äußerung. Die Blondine hielt sich aus der ganzen Angelegenheit zwar weitestgehend raus, nahm sich aber dennoch eine kleine Auszeit von ihren Social-Media-Kanälen. Nun meldete sich die 19-Jährige endlich wieder zurück.

In ihrer Instagram-Story richtete sie per Video einige Worte an ihre Community. Sie wisse, dass sie in letzter Zeit auf der Plattform nicht sehr aktiv gewesen sei, versuche das aber in Zukunft wieder zu ändern. "Momentan ist eine sehr wichtige und stressige Zeit in meinem Leben, die leider meine Zeit sehr in Anspruch nimmt", erklärte die Tochter von Claudia Norberg (50) ihre Situation. Sie habe vieles zu organisieren und vorzubereiten, aber was genau Adeline plant, behält sie für sich.

Schon Anfang des Jahres hatte Adeline deutlich gemacht, dass die Skandale rund um ihren Papa ihr die Laune nicht im Geringsten vermiesen können. Im Internet hatte sie sich vergnügt bei einem entspannten Lunch in einem griechischen Restaurant und einer anschließenden Shoppingtour gezeigt, bei der sie jede Menge Schminkutensilien absahnte.

Instagram / adelinenorbergofficial Michael Wendler mit Tochter Adeline Norberg

Instagram / adelinenorbergofficial Adeline Norberg, Juli 2020

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline und Gattin Laura

