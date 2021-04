Sportlich ist ihm der große Wurf im Februar missglückt. Doch privat läuft es für Patrick Mahomes (25) mehr als rund! Denn kurz nach der schmerzlichen Niederlage im Super Bowl brachte seine Verlobte Brittany Matthews eine Tochter zur Welt. Während seine Fans bisher nur die Hand der Kleinen zu Gesicht bekamen, gab es zu Ostern eine süße Überraschung. Der Footballstar teilte nämlich das allererste Familienfoto mit seinen Followern.

Dem Bild, das der Quarterback auf Instagram postete, ist der Frühsommer schon deutlich anzumerken: Patrick trägt eine luftige Stoffhose und ein frisches minzgrünes Poloshirt und hält sein Töchterchen innig an seiner Brust. Brittany steht in einem gelben Sommerkleid neben ihm und strahlt in die Kamera. Einziges Handicap für den Sportler ist seine Verletzung am Fuß, die ihn zurzeit noch in eine üppige Schiene zwingt.

Die Fans freuten sich überschwänglich über den sonnigen Ostergruß. "Großartige Farbpalette" und "Wundervolle Familie" waren zwei der zahlreichen liebevollen Kommentare. Dazwischen mischten sich auch viele Wünsche zu den Feiertagen.

