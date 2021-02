Das Kind von Patrick Mahomes (25) ist auf der Welt! Im Oktober 2020 teilte der Footballspieler mit: Seine Verlobte Brittany Matthews ist mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs schwanger – und wie der NFL-Star noch vor knapp zwei Wochen betonte, könne er es gar nicht abwarten, sein Baby zum ersten Mal in den Armen halten zu dürfen. Jetzt muss er sich auch nicht länger gedulden, denn: Seine kleine Tochter ist da!

Das verkündete Patrick nun mit einem süßen Bild auf seinem Instagram-Account. Es ist eine Nahaufnahme von den beiden Händen seiner Partnerin und der ihres kleinen Mädchens, das den Zeigefinger seiner Mama umfasst. Die frischgebackene Mutter trägt außerdem eine Kette, auf der "Sterling" zu lesen ist. Wie die Bildunterschrift verrät, ist dieses Schmuckstück sehr bedeutsam, da so ihre Tochter heißt. "Sterling Skye Mahomes", lautet ihr voller Name. Und wie ihr stolzer Papa außerdem preisgibt, wurde sie am 20. Februar geboren.

Einer der zahlreichen Gratulanten, die Patrick zu seinem Babyglück gratulieren, ist sein kleiner Bruder Jackson. "Du wirst der beste Dad sein. Ich freue mich so auf die gemeinsamen Abenteuer", betont der 20-Jährige in der Kommentarspalte.

Getty Images Patrick Mahomes beim Super Bowl

Instagram / patrickmahomes Patrick Mahomes Tochter im Februar 2021

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews und Patrick Mahomes im September 2020

