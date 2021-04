Alec Völkel (49) musste für den Namen seiner Tochter kämpfen! Am Karfreitag sorgte der The BossHoss-Sänger für süße Nachrichten: Er ist wieder Vater geworden. Seine Tochter Rosenrot Malou macht den Musiker zum "glücklichsten Cowboy aller Zeiten". Kurz nach der Geburt der Kleinen betont Alec aber: Es war gar nicht so einfach, ihren Vornamen beim Amt durchzusetzen. Die frischgebackenen Zweifacheltern mussten dafür sogar ein Gutachten erstellen lassen.

Die Idee "Rosenrot" soll gar nicht von Alec und seiner Frau Johanna sein, sondern stamme tatsächlich von ihrem Sohn Charlie. "Wir haben ihm Rosie vorgeschlagen, weil das schon immer mein Lieblingsname war. Und dann hat er gefragt: 'Warum nicht Rosenrot?'", erzählte Johanna im Gespräch mit Bild. In der Vergangenheit soll dieser Name aber schon vom Standesamt abgelehnt worden sein. Der Grund: Das sei kein richtiger Vorname – bisher heißt weltweit offenbar noch niemand so. Der The Voice-Coach und seine Liebste haben daraufhin bei der Gesellschaft für Deutsche Sprache ein Gutachten erstellen lassen und ein Sprachwissenschaftler bestätigte Rosenrot als Vornamen.

Obwohl die kleine Maus erst wenige Tage mit ihren Eltern verbringen konnte, sind schon jetzt alle ganz hin und weg von ihr. "Rosie verdoppelt unser aller Glück! Charlie platzt fast vor Stolz, endlich ein großer Bruder zu sein! Eine rundum zufriedene Familie trifft es wohl ganz gut", freute sich der Zweifachvater in dem Interview.

Instagram / johannavoelkel Alec und Johanna Völkel im November 2020

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec Völkel und sein Sohn Charlie Joe im April 2020

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec "Boss Burns" Völkel, Sänger der Band "The BossHoss"

