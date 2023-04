"Schlag den Star": Erstmals treten Duos gegeneinander an

Wird das der Kampf der Giganten? Was haben Janin Ullmann (41), Jeanette Biedermann (43), Moritz Bleibtreu (51), Johannes B. Kerner, DJ Bobo (55) und Joachim Llambi (58) gemeinsam? Sie alle traten einst bei Schlag den Star an und unterhielten die Zuschauer mit waghalsigen Spielen oder kniffligen Quizrunden. Dabei kann es jedoch auch ganz schön hart zugehen: Joachim Llambi brach sich zum Beispiel drei Rippen. Jetzt steigen die nächsten Promis in den "Schlag den Star"-Ring: The Bosshoss treten gegen Bastian Bielendorfer (38) und Özcan Cosar (42) an!

Wie DWDL berichtet, treten bei "Schlag den Star" am 27. Mai erstmals Duos gegeneinander an. Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) sind Frontmänner der Band The Bosshoss. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar sind Comedians und Hosts des Podcasts "Bratwurst und Baklava". "Wir sind mit viel Hunger hergekommen. Zum Hauptgang gibt es Bratwurst, und zum Nachtisch Baklava", forderten Alec und Sascha ihre Konkurrenten heraus.

"Liebe Freizeit-Cowboys, wenn wir mit euch fertig sind, arbeitet ihr beide auf dem Ponyhof. In puncto Erfolglosigkeit sind sie die Besten!", konterten Özcan und Bastian. In bis zu 15 Runden treten die Duos in unterschiedlichen Spielen, bei denen Geschicklichkeit, Köpfchen und Sportlichkeit gefragt sind, gegeneinander an, um 100.000 Euro abzustauben. Moderator der Show ist Elton (52).

