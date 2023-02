"Double Trouble": Alec Völkel posiert mit Ehefrau und Sophia

Alec Völkel (50) scheint die Gesellschaft dieser beiden Frauen ganz schön zu genießen. Seit mittlerweile sieben Jahren geht das The Bosshoss-Mitglied nun schon mit seiner Frau Johanna durchs Leben. Gemeinsam haben die Eheleute einen Sohn und eine Tochter, die im März 2016 und im April 2021 das Licht der Welt erblickten. Im Netz gewährt der Berliner auch immer wieder Einblicke in sein Leben. Nun erfreute Alec die Fans mit einem ganz besonderen Pärchen-Pic.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 50-Jährige nun das Fahrstuhlfoto, auf dem er lässig schmunzelnd neben seiner Frau Johanna zu sehen ist. Doch das Paar posiert nicht etwa allein auf dem coolen Schnappschuss: Auch Sophia Thomalla ist mit von der Partie. "Double Trouble", kommentierte der ehemalige The Voice of Germany-Coach die Aufnahme humorvoll. Wieso die drei gemeinsam im Aufzug stehen, ließ Alec allerdings offen. Aufschluss gab dann jedoch die Story der Moderatorin. Sophia verriet, dass die Völkels und sie schlichtweg Nachbarn sind.

Erst einige Tage zuvor hatte der Musiker einen Zusammenschnitt aus verschiedensten Momenten mit seiner Liebsten im Netz geteilt. "Der Himmel ist ohne dich nicht genug!", hatte er in Anlehnung an den neuen Song des Duos unter seinen Post geschrieben. Im Hintergrund des Videos war der Track "YOU" ebenfalls zu hören gewesen.

