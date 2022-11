Alec Völkel findet: Kein Mann kann besser sein als eine Mama

Alec Völkel (50) hat großen Respekt vor Mamas! Der The BossHoss-Sänger hat mit seiner Frau Johanna zwei gemeinsame Kinder. Söhnchen Charlie Joe und Töchterchen Rosenrot halten ihren Papa ordentlich auf Trab, aber der Musiker ist sich nicht zu schade, ordentlich mit anzupacken. Mit Promiflash hat der Musiker jetzt über die Erziehung seiner Kids geplaudert: Und Alec ist sich sicher, dass Mamis darin viel besser sind.

"Für mich war es schon immer klar, dass ich so intensiv wie möglich beteiligt sein möchte. Ich finde, so gut wie eine Mutter kann man es als Mann nie machen", erklärte Alec Promiflash beim Moët Effervescence Dinner. "Aber ich versuche mich da langsam ran zu arbeiten und ich habe sehr viel Respekt vor der ganzen Aufgabe", fuhr er fort. In der gemeinsamen Erziehung der beiden Kinder scheint der 50-Jährige grundsätzlich auch eher nachzugeben als seine Frau: "Meine Frau ist auf jeden Fall stringenter, wenn es darum geht, Regeln anzusagen und auch einzuhalten. Mich kriegt man mit einem kleinen Lächeln schon schneller um den Finger gewickelt."

Grundsätzlich scheinen die beiden Sprösslinge Alec und seine Johanna sehr zusammenzuschweißen, denn die beiden haben ihr Leben hauptsächlich bereichert. "Das Schöne bei Kindern ist, dass es eine ganz andere Liebe ist – nämlich so eine uneingeschränkte. Das ist toll und als Paar schweißt uns das auch viel mehr zusammen", schwärmte er.

Instagram / alecvoelkel_bossburns Johanna und Alec Völkel mit ihren Kindern Rosenrot und Charlie Joe

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec Völkel mit seiner Tochter Rosenrot im April 2021

Action Press / AEDT Alec und Johanna Völkel bei der Moet Effervescence Dinner Party im November 2022

