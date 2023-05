Comedians vs. Musiker: Dieses Duo gewinnt "Schlag den Star"!

Das war eine ganz schön knappe Kiste! Am Samstagabend traten das erste Mal zwei Teams bei Schlag den Star gegeneinander an. Die "Bratwurst und Baklava"-Podcaster Bastian Bielendorfer (39) und Özcan Coşar spielten gegen die The Bosshoss-Frontmänner Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) um ein Preisgeld von sage und schreibe 100.000 Euro. Aber welches prominente Duo konnte sich am Ende der Show durchsetzen?

Bis kurz vor 2 Uhr Nachts ging die von Elton (52) moderierte ProSieben-Show, die für die beiden Duos wohl ganz schön anstrengend war. Beim Außenspiel "Ausliefern" mussten die Kandidatin Fast-Food-Bestellungen zusammenpacken und diese anschließend durch einen Autoparcours heil ans Ziel bringen. Alec hatte offenbar keine Lust darauf und fuhr einfach durch alle Strohballen durch, weswegen der Durchgang sogar wiederholt werden musste. Bei dem Spiel "Beach Soccer" musste der Musiker dann sogar ärztlich versorgt werden, da er mit Bastian zusammenstieß und deshalb am Kopf blutete. Im finalen Spiel "Ball Ball" gaben beide Teams noch mal alles – schlussendlich konnten sich aber Basti und Özcan den Sieg erkämpfen.

Auf die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" müssen sich die Zuschauer auch nicht allzu lange gedulden: Schon am 10. Juni kämpfen die nächsten Promis um den Sieg. Dieses Mal werden zwei Frauen ihr Können zeigen: Moderatorin Rebecca Mir (31) und Schauspielerin Nilam Farooq (33) treten gegeneinander an.

ProSieben The Bosshoss, Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer bei "Schlag den Star"

