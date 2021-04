Sie werden so schnell groß! Im Oktober 2019 wurden Shay Mitchell (33) und ihr Partner Matte Babel (40) zum ersten Mal Eltern: Nach über 33 Stunden in den Wehen brachte die Pretty Little Liars-Darstellerin ihre Tochter Atlas zur Welt. Hin und wieder versorgt die Influencerin seitdem auch ihre Follower mit Einblicken in den Familienalltag – doch in letzter Zeit hielt sich die Schauspielerin damit immer mehr zurück. Umso mehr dürfen sich ihre Fans jetzt freuen: Shay postete einen brandneuen Schnappschuss von sich und ihrem Sonnenschein!

Auf ihrem Instagram-Account beglückte die Mutter ihre Community nun mit einer Reihe von Fotos aus ihrem Alltag in Kanada. Dabei durfte natürlich auch eine Momentaufnahme vom letzten Waldspaziergang mit ihrem Mini-Me nicht fehlen: Auf dem Bild hält Shay ihr Töchterchen fest und scheint ihr dabei etwas ins Ohr zu flüstern. Die Fans der 28-Jährigen sind von den neuesten Schnappschüssen offenbar hin und weg, denn unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Herzen.

Ist die Familienplanung der You-Darstellerin damit bereits abgeschlossen oder darf sich Atlas irgendwann vielleicht über ein jüngeres Geschwisterchen freuen? Im Mai vergangenen Jahres hatte die Kanadierin bereits angedeutet, dass sie einem weiteren Kind nicht völlig abgeneigt sei. "Ich möchte die Zeit mit Atlas so lange wie möglich allein genießen. Vielleicht noch für ein paar Jahre, wer weiß", offenbarte sie im Interview mit Us Weekly.

Anzeige

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und Töchterchen Atlas, Mai 2020

Anzeige

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de