Pretty Little Liars-Star Shay Mitchell (32) ist zum ersten Mal Mama geworden! Am Sonntag gab sie die Geburt ihrer kleinen Tochter bekannt und postete auch direkt ein Foto des Wonneproppens und liebevolle Worte. Shay und ihr Freund Matte Babel (39) könnten momentan wohl kaum glücklicher sein – allerdings war die Geburt absolut kein Zuckerschlecken, wie die Schauspielerin jetzt erklärt. Sie lag nämlich viele Stunden in den Wehen.

Auf YouTube veröffentlicht die 32-Jährige nun ein Video, in dem sie ihre Fans an der Geburt teilhaben lässt – vom Moment des Blasensprungs bis hin zum ersten Schrei des Babys. Zunächst filmte sich Shay noch selbst, später übernahm das jemand anderes. Auf dem Weg ins Krankenhaus berichtete die werdende Mama, dass sie sich Sorgen um das Baby mache, da sie die Kleine seit einiger Zeit nicht mehr gespürt habe. Und auch die starken Schmerzen beunruhigten sie. In dem Clip verrät sie außerdem, dass sie 33 Stunden lang in den Wehen lag, bis ihr Mädchen endlich das Licht der Welt erblickte.

Shay hat nicht nur die Geburt, sondern auch ihre Schwangerschaft in ihrer YouTube-Vlog-Serie “Almost Ready” festgehalten. Auf diesem Weg ließ sie ihre Fans auch an ihrer außergewöhnlichen Babyparty mit Strippern teilhaben.

Getty Images Shay Mitchell 2019 in Beverly Hills

Anzeige

YouTube / Shay Mitchell US-Schauspielerin Shay Mitchell ("Pretty Little Liars", "You")

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell feiert ihre Babyparty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de