Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) schockten vor einigen Wochen die ganze Welt mit einem Enthüllungsinterview. Vielen Fans fiel dabei auf, dass Meghan ihren Look offenbar ein wenig an einen TV-Auftritt ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) angelehnt hatte. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Garderobe der 39-Jährigen stark an Lady Di erinnert. Meghan scheint sich immer wieder Fashion-Inspiration von Harrys Mutter zu holen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de