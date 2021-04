Aus den sozialen Medien in die Realität: In der neuen Show "Pocher vs. Influencer" nimmt es Oliver Pocher (43) mit gleich fünf Internet-Bekanntheiten auf. Die wiederum haben die Chance, dem in seiner Bildschirmkontrolle gegen die Content Creator schießenden Entertainer in spektakulären Spielen eins auszuwischen. Bekannt war bislang, dass Twenty4tim, Kristina Levina, Younes Zarou und Payton Ramolla (21) mit Oliver in den Show-Ring steigen. Nun hat sich ein weiterer Konkurrent hinzugesellt: Auch Realitystar Sam Dylan (30) will es mit dem Comedian aufnehmen.

"So, jetzt ist es raus, ich bin dabei bei 'Pocher vs. Influencer'", verkündete Sam freudig in seiner Instagram-Story. Er wolle sein Bestes geben, versprach der 30-Jährige: "Ich bin beim Promiboxen nur Zweiter geworden, jetzt möchte ich auch mal was gewinnen." Neben dem Emoji eines Boxhandschuhs hinterließ er eine klare Ansage: "Oli, es wird hart!" Scheint ganz so, als müsste sich der Comedian ziemlich warm anziehen. Doch auch Oliver kann die Show offenbar kaum noch erwarten: "Ich bin im Kampfmodus, ich bin bereit", erklärte er auf seinem eigenen Kanal.

Als Einzelkämpfer muss Oliver allerdings nicht antreten. Bei den Spielen, in denen die Kontrahenten Geschicklichkeit wie Grips unter Beweis stellen müssen, erhält er Unterstützung von seiner Frau Amira (28). In einem großen Finale soll es dann RTL zufolge um "die Ehre" gehen.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Instagram / amira_m.aly Amira und Oliver Pocher, Juli 2019

ActionPress Oliver Pocher bei einem Auftritt im Autokino Cruise Inn in Hamburg im Juli 2020

